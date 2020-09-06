Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски посветила ягодицами в черном бикини на отдыхе

Модель прославилась не только своими лучшими выходами на подиум вместе с всемирно известными коллегами. Эмили удалось поразить социальную сеть Инстаграм своей любовью к естественным образам. К примеру, более года назад она буквально шокировала сеть заявлением о том, что ей не нравится брить подмышки и пытаться загонять себя в рамки, а также комплексовать.

Столкнувшись с множеством негатива в свой адрес, модель также заявила, что просто не хочет портить тело, ей оно нравится таким, каким оно есть. Поэтому девушка не красит волосы, не делает укладку и даже на съемках для модных глянцев блистает с минимумом макияжа.

Во время отдыха на пляже или у бассейна Эмили всегда в лаконичных и удобных бикини, которые не только не стесняют движений, но еще и не скрывают ее достоинств. В этот раз молодая знаменитость покзала свои ягодицы с выгодного ракурса и сразу же сразила сеть. Многие, как известно, в восторге от фигуры девушки и считают ее "разгоряченной и опасной".

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Желая привлечь как множно больше поклонников, модель всегда хвастается образами в одном белье или купальниках на пляже. Причем делает это Эмили без укладок своих каштановых локонов и макияжа. В этот раз на фан-аккаунте появился довольно пикантный снимок, на котором модель позировала в черном полупрозрачном боди и удивила сеть ровным тоном чуть загорелой кожи.

«Боже, с каждым днем становится все более горячей», «шикарная женщина», «продолжайте, вы очень красивая», «черно-белая эстетика», «Потрясающая идеальная подмышка», «Так правда удобно, покажите продолжение», «Я ничего не могу выразить тысячей слов, как ты прекрасна, от тебя захватывает дух».

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