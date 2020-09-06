Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова показала себе і розповіла про дозвілля

На фото Даша позувала у футболці, шортах і кросівках. Поруч можна побачити телеведучу одного зі столичних телеканалів. Вона красувалася в сорочці і шортах блакитного кольору, а образ доповнила кросівками. Дівчата посміхалися на камеру і демонстрували себе. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Поговорили", - підписала красуня фото.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дашенька, ти чарівна", "ти найпрекрасніша", "спасибі за зйомку".

Повідомлялося, що екс-учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова.

Не так давно Даша представила серію кадрів, зроблених на даху одного з багатоповерхових будинків. При цьому струнка красуня здивувала виглядом в напівпрозорому боді і зухвалими позами на тлі заходу. Фотограф Ульянової також вирішила поділитися фото, які зірка ще не представляла з даного фотосету.

Ми писали, що переможниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком Даша Ульянова захопила вражаючим образом.

У прозорому корсеті і чорних міні-шортах дівчина позує на тлі декорацій шоу «Танці з зірками».

"Ой, як би я хотіла запалити на цьому танцполі», - написала дівчина.

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