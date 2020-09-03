Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова восхитила изящной позой на полу

Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Девушка устроила настоящие игры на полу. Она была одет в черное легкое платье. Девушка села на шпагат и выгнулась назад, выставив напоказ глубокое декольте. Ее пышная грудь так и норовила выпрыгнуть из платья.

Девушка застыла в игривой позе, устроив настоящие шалости на полу. Ее растяжке позавидовали многие поклонники.

«Секрет успеха многих женщин - это маленькое чёрное платье и большая харизма», - подписала снимок звезда.

За час ее фото собрало почти 10 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Красиво очень!», «Если харизма большая и человек интересный, то можно и без платья)) Всмысле не именно маленькое черное платье, а другая одежда, ну, Вы поняли о чем Я», «Дашенька, ты самая самая!», «Доброе сердце и простота», «Изящная», «секрет антиуспеха многих женщин - это когда маленькое чёрное платье маленькое», «Огнище», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Даша Ульянова сверкнула длинными ножками на шоу «Танцы со звездами». Красотка рассказала, что мечтает поучаствовать в этом проекте.

«Ой, как бы я хотела зажечь на этом танцполе», - написала девушка.

Напомним, что Ульянова дерзко посветила прелестями в прозрачном корсете: «Моя дива!».

Как сообщала Politeka, Ульянова без штанов и стыда выпятила свой "орешек": "Классная поза".

Также Politeka писала, что Даша Ульянова застыла в позе с расставленными ногами: «Аж с ума сводишь».