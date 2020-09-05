Победительница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком гимнастка Даша Ульянова порадовала фанатов свежей фотографией

Снимок появился в ее Instagram-аккаунте, передает Politeka.net.

Даша Ульянова обрела широкую популярность благодаря проекту «Холостяк». Однако это не единственная заслуга красотки. Дело в том, что Даша профессиональная спортсменка и став известной решила раскрутить свой Инстаграм-аккаунт, чтобы мотивировать людей на стремление быть лучше, работать над собой и приводить себя в хорошую физическую форму.

Сейчас гимнастка активно зарабатывает на своем профиле, для этого ей необходимо постоянно обновлять свою страницу. В этот раз красотка решила не особо напрягаться и выложила весьма стандартную фотографию, сделанную в салоне авто. На ней она позирует в черном балахоне с капюшоном на голове. Изюминкой фото стал пронзительный взгляд гимнастки и длинные роскошные волосы, которые являются ее гордостью. А в подписи к снимку она лаконично написала: «Красивый вечер пятницы ✨💃🏽».

Пользователи сети восхитились внешним видом красотки. Свои восторженные отзывы они написали в комментариях.

«Эти глаза хочу любить вечно», «О Боже! Какая красивая!!!! 😱», «Красотка», «Ты самая красивая»,«Красотуля»,- высказывались они.

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