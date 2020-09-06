Победительница "Холостяка" Даша Ульянова показала себя и рассказала о досуге

На фото Даша позировала в футболке, шортах и кроссовках. Рядом можно увидеть телеведущую одного из столичных телеканалов. Она красовалась в рубашке и шортах голубого цвета, а образ дополнила кроссовками. Девушки улыбались на камеру и демонстрировали себя. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Поговорили", - подписала красотка фото.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Дашенька, ты очаровательная", "ты самая прекрасная", "Спасибо за сьемку".

Сообщалось, что экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова.

Не так давно Даша представила серию кадров, сделанных на крыше одного из многоэтажных домов. При этом стройная красотка удивила видом в полупрозрачном боди и дерзкими позами на фоне заката. Фотограф Ульяновой также решила поделиться фото, которые звезда еще не представляла из данного фотосета.

Мы писали, что победительница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком Даша Ульянова восхитила впечатляющим образом.

В прозрачном корсете и черных мини-шортах девушка позирует на фоне декораций шоу «Танці з зірками».

«Ой, как бы я хотела зажечь на этом танцполе», - написала девушка.

Напомним, Даша Ульянова из "Холостяка" похвасталась развлечениями с новым возлюбленным

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