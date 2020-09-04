Бывшая участница и победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова удивила выходкой в одном бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка позирует в одной рубашке и бикини, рассматривая себя в зеркало. В какой-то момент Ульянова подходит поближе, чтобы ее было лучше видно, и приспускает белье. Из-за этого в кадр попал идеальный загар знаменитости.

После этого Ульянова еще несколько раз покрутилась перед зеркалом, а также показала свою беременную подругу.

Однако поклонников она лишила возможности что-либо сказать, выбросив кадры у себя в Сторис.

До этого мы рассказывали, что экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова показала трогательную встречу с бывшей конкуренткой

В скандальном финале шоу "Холостяка" победила гимнастка Даша Ульянова, оставив позади всех конкуренток. При этом многие экс-участницы после проекта стали не менее популярны, чем и победительница. Все дело в том, что на пост-шоу Макс рассказал о своей измене. Во время съемок одного из эфиров у него были интимные отношения с одной из учасниц.

Пристальное внимание полльзователей Инстаграм затронуло всех экс-участниц проекта. Впрочем, Даша, похоже, сохранила дружеское общение с некоторыми из них. На днях состоялась неожиданная встреча Даши с Алиной, которую запомнили, как юную красотку ранее не имевшую серьезных отношений. Девушка покоряет фанатов в соцсети Инстаграм и этот раз не стал исключением. Лящук показала, как веселится на отдыхе.

Напомним, "Холостяк" Макс Михайлюк снял одежду и похвастался, как повезло победительнице.

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой.

Также Politeka писала, что "Холостяка" внезапно перекосило, эмоции вырвались сами собой.