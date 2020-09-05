Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова показала в сети, как проводит выходной
Как передает Politeka.net, красотка не может прожить ни дня без новых фото на своей странице в Инстаграм.
В субботний день девушка решила выбраться на прогулку, по всей видимости, на мотоцикле. Она была одета в стильные джинсы и курточку, а на ноги обула удобную обувь – кроссовки. На снимке, который Даша решила показать поклонникам, она позирует сидя на мотоцикле, держа шлем в руках. Как всегда, красотка была ярко накрашена, а волосы длинными прядями спадали по плечам.
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«Неспешная суббота ❤️», - лаконично обозначила фотографию она.
На втором фото, Ульянова показала, как сидит в каком-то ресторане на террасе с видом на природу.
Этот снимок она назвала: "Его глазами после 2й рюмки 😅 Всем прекрасных выходных 🥰".
Пользователи сети восхитились внешним видом девушки в комментариях.
«Милая такая», «Нереальная», «По мотоциклу не скажешь что не спешная😁», «Ммм, такая красотка», «Выглядишь невероятно» - высказались в сети.
Ранее мы писали, что Даша Ульянова сверкнула длинными ножками на шоу «Танцы со звездами». Красотка рассказала, что мечтает поучаствовать в этом проекте.
«Ой, как бы я хотела зажечь на этом танцполе», - написала девушка.
Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"
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