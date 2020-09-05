Девушка ни дня не может прожить без новых фото

Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова показала в сети, как проводит выходной

Как передает Politeka.net, красотка не может прожить ни дня без новых фото на своей странице в Инстаграм.

В субботний день девушка решила выбраться на прогулку, по всей видимости, на мотоцикле. Она была одета в стильные джинсы и курточку, а на ноги обула удобную обувь – кроссовки. На снимке, который Даша решила показать поклонникам, она позирует сидя на мотоцикле, держа шлем в руках. Как всегда, красотка была ярко накрашена, а волосы длинными прядями спадали по плечам.

«Неспешная суббота ❤️», - лаконично обозначила фотографию она.

На втором фото, Ульянова показала, как сидит в каком-то ресторане на террасе с видом на природу.

Этот снимок она назвала: "Его глазами после 2й рюмки 😅 Всем прекрасных выходных 🥰".

Пользователи сети восхитились внешним видом девушки в комментариях.

«Милая такая», «Нереальная», «По мотоциклу не скажешь что не спешная😁», «Ммм, такая красотка», «Выглядишь невероятно» - высказались в сети.

Ранее мы писали, что Даша Ульянова сверкнула длинными ножками на шоу «Танцы со звездами». Красотка рассказала, что мечтает поучаствовать в этом проекте.

«Ой, как бы я хотела зажечь на этом танцполе», - написала девушка.

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

А еще Politeka писала, что в жизни пары из "Холостяка" случилось непредвиденное, Даша ошарашила деталями: "Макс признался, что..."

Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда"