Відома українська актриса Ксенія Мішина, Нова "Холостячка", показала себе на прогулянці

На фото Мішина позує в сукні і без білизни. Красуня гуляє по вулиці і розповідає про вечірній випуск "Танців з зірками". Волосся у зірки залишилися розпущені, а образ Ксенія доповнила стильними сережками і ланцюжком. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли нічого написати під фото або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "кішечка на полюванні, вид зверху кращий".

Повідомлялося, що відома українська актриса Ксенія Мішина, зірка нового проекту "Холостячка", порадувала фанатів неймовірно красивим кадром і поділилася своїми думками.

У кадрі артистка прийняла досить екстравагантну позу сидячи на стільці. На її ногах помічені ролики, які вона продемонструвала крупним планом, а також грайливо закусила кінчик пальця, не дивлячись в кадр. Ксенія Мішина була одягнена в зручний одяг теплих осінніх тонів, жовті штани і світшот. Її волосся було укладено у великі локони, а на обличчі виблискував яскравий макіяж.

Ми писали, що 31-річна українська актриса Ксенія Мішина поділилася ніжними фото з нової зйомки.

Красуня, яка стала новою героїнею шоу "Холостячка", розповіла, що її краса часто заважала їй у житті.

Нагадавши, безсоромна "Холостячка" Мішина влаштувала Брудні танці прямо в гримерці

А ще Politeka повідомляла, що" Холостячка " Мішина в розкішному декольте спокусила видами, забувши про білизну

Також Politeka писала, що спокуслива "Холостячка" Мішина після зйомок шоу заговорила про стосунки