Відома київська модель Альона Омович, яку прозвали українською версією Кардашьян, показала, як позує біля дзеркала
Модель регулярно балує своїх шанувальників жаркими фото в Instagram, передає Politeka.net. Так, зірка опублікувала знімок в чорному боді з величезним декольте.
Олена позувала біля дзеркала і знімала свої достоїнства на камеру. Модель одягла чорне боді з тонкими бретельками і величезним вирізом, з якого показалися великі груди знаменитості: "Просто кайф".
Соковиті принади ніби "налилися" і заманливо випирали. Варто відзначити, що красуня не так давно зробила нову операцію і збільшила груди до шостого розміру.
Тонка тканина боді підкреслила струнку талію, а міні-шорти натягнулися на стегнах, оголивши стрункі ніжки.
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Модель трохи вигнулася, щоб краще продемонструвати свої форми.
Пост не зібрав багато лайків, адже в сторіз немає такої можливості. Однак, судячи з інших постів, модель швидко отримує масу відміток "Подобається" і коментарів.
Нагадаємо, Олена Омович позувала на яхті, виблискуючи спокусливими формами. Зірка була в крихітному бікіні, яке навряд чи щось прикривало.
Ліфчик підстрибнув на грудях шостого розміру, оголивши внизу принади. Тонкі бретельки мало не вп'ялися в шкіру під вагою бюста.
Раніше повідомлялося, що Олена Омович постала в довгому вбранні, яке обтягнуло її досконалу фігуру.
Великі груди випирали з декольте, а найінтимніші місця проглядалися під тканиною. Сукня на середніх лямках витягнулася, при цьому підкресливши найтоншу талію.
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