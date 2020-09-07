Американська фітнес-модель Ана Чері пограла соковитими місцями в одному халатику

Зірка постала в спокусливому вигляді в знімальному павільйоні, пише Politeka.net. Нещодавно красуня записала спекотне відео під струменями води. Модель демонструвала вигини і форми в мокрому білому боді.

Цього разу бомбічна Ана постала в спокусливому вигляді в цьому ж павільйоні. Зірка була в кольоровому халатику, який розчахнула.

Під одягом показалися пишні форми, що не можна не помітити. Груди навряд чи утримувала легка тканина. Округлості, що виставилися з розстебнутого халата, виглядали дуже заворожуюче.

При цьому волосся моделі було розпущеним і мокрим, а макіяж ніяк не зіпсувався водою і виглядав ідеально.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості. Зате красуні 100% написали масу приємних слів в особистому листуванні, адже вона цього гідна.

Нагадаємо, Ана Чері позувала в білому боді під цівками води.

Модель всіляко згиналася, демонструючи бездоганні вигини з усіх ракурсів. Мокре боді просвічувалося, тому можна було розглянути найінтимніші місця Чері.

За чотири години відео зібрало понад 100 тисяч лайків і багато захоплених коментарів.

Раніше ми писали, що Ана Чері блиснула фігурою в білому бікіні, а ліфчик такого ж стилю просто розстебнула, залишивши лише пару гудзиків.

Втім, прикрити груди не вдалося. Засмагла Ана зробила акцент на своїй фігурі і отримала сотні коментарів у відповідь. Дівчині подобається, як вона виглядає, тому вона абсолютно не соромиться демонструвати своє тіло.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулася до непристойності: "прикрий зараз же!».

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