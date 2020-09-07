Американская фитнес-модель Ана Чери поиграла сочными местами в одном халатике

Звезда предстала в соблазнительном виде в съемочном павильоне, пишет Politeka.net. Недавно красотка записала жаркое видео под струями воды. Модель демонстрировала изгибы и формы в мокром белом боди.

В этот раз бомбическая Ана предстала в соблазнительном виде в этом же павильоне. Звезда была в цветном халатике, который распахнула.

Под одеждой показались пышные формы, что нельзя не заметить. Грудь едва ли удерживала легкая ткань. Округлости, выставившиеся из расстегнутого халата, выглядели очень завораживающе.

При этом волосы модели были распущенными и мокрыми, а макияж никак не испортился водой и выглядел идеально.

Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности. Зато красотке 100% написали массу приятных слов в личной переписке, ведь она этого достойна.

Напомним, Ана Чери позировала в белом боди под струйками воды.

Модель всячески изгибалась, демонстрируя безупречные изгибы со всех ракурсов. Мокрое боди просвечивалось, поэтому можно было рассмотреть самые интимные места Чери.

За четыре часа видео собрало более 100 тысяч лайков и много восторженных комментариев.

Ранее мы писали, что Ана Чери блеснула фигурой в белом бикини, а лифчик такого же стиля попросту расстегнула, оставив лишь пару пуговиц.

Впрочем, прикрыть грудь не удалось. Загорелая Ана сделала акцент на своей фигуре и получила сотни комментариев в ответ. Девушке нравится, как она выглядит, поэтому она совершенно не стесняется демонстрировать свое тело.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

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