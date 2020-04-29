Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась горячим видом в тесном спортивном костюме

Уже несколько недель фитнес-модель делится кадрами с тренировок, а также рассказывает о секретах, помогающих ей приводить себя, свое тело, в отменную форму, которой она так гордится. Девушка старается также демонстрировать наглядный пример того, как надо удивлять своими формами даже в спортивном костюме. В этот раз модель сверкнула новым образом.Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На новом снимке Ана позировала в светлых лосинах с черными вставками и небесно-голубым принтом. Дополнила свой спортивный образ девушка тонким спортивным топом с тонкой сеточкой на груди.

«Давайте поговорим о протеиновых коктейлях 🙌🏼💪🏼😋 Отлично подходит для наращивания мышц и быстрой замены еды. Протеиновые коктейли - это быстрый, простой и легкий способ дать вашему телу строительные блоки, необходимые для восстановления и восстановления после тренировки.

Важно учитывать, сколько граммов белка вам нужно иметь и сколько калорий вы хотите, чтобы оно соответствовало вашим целям. Немецкий шоколадный торт содержит 23 г белка и 150 калорий на порцию. Если я смешаю 2 мерные ложки с 8 унциями замороженного кофе (0 калорий) и 4 унциями овсяного молока (50 калорий), у меня получится самое вкусное угощение мокко со льдом, в котором содержится 46 г белка и 350 калорий. Это идеально помогает мне достичь своих целей: 1800 калорий и 120 г белка в день», - говорит Ана, раскрывая свой секрет красоты.

До этого красотка предстала в обтягивающем наряде, который прекрасно обтянул ее аппетитные формы.

Так, на страничке Нади появилось фото, на котором она запечатлена в фиолетовых спортивных лосинах с высокой талией и узком коротком топике. Волосы девушки уложены в "пляжные" свободные волны. Макияж с преобладанием нюдовых оттенков.

Поклонники певицы поспешили оставить свои восторженные отзывы под ее новым фото. Многие спрашивали, где купить такие же лосины..

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