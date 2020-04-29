Американская фитнес-модель Ана Чери сразила новым фото во время фотосессии на природе

Уже несколько недель фитнес-модель находится на карантине, однако это не повод сидеть дома и не выходить на прогулки, считает девушка. Спортсменка активно делится фото с прогулок и кадрами, сделанными на природе в довольно дерзких образах. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

В этот раз девушка предстала перед поклонниками в нежном и одновременно с тем смелом образе – Ана сверкнула грудью в тесном корсете белой блузы, что не смогла скрыть ее внушительных форм. Дополнила образ девушка легким макияжем, аккуратной укладкой и привычными массивными ботинками на шнуровке.

«Душа состоит из полевых цветов 🌼🌼🌼 Смотрите мои истории, ребята! #Only #Fans #AnaCheri #wildflower», - пишет Ана.

Поклонники тут же отреагировали:

«Вы абсолютно великолепны», «😍 всегда моя любимая», «Я из Египта .. я так тебя люблю», Вся такая горячая», «Просто сводит с ума, от напряжения аж корсет трещит», «Ого, ты такая куколка».

До этого девушка похвасталась не только неожиданной сменой прически, но еще и своими формами, которые скрывала под светлой толстовкой.

Так, на новых снимках девушка с посветлевшими локонами и состриженной челкой сверкнула своими формами. Сначала Ана представила кадр, на котором мило смотрит в камеру, одетая в небесно-голубую толстовку с надписью на груди.

А уже на втором кадре Чери бесстыдно ее задирает, показывая, что позирует она без белья и ее внушительную грудь ничто не скрывает.

Поклонники остались в восторге от увиденного:

«Выглядит как кукла Барби. 😘», «Ух ты!!! 😍😍😍», «Да ?! Что случилось? Карантин?», «Нереально красивая 🔥», «Великолепный вид😍😍😍😘🤤🤤❤️❤️❤️», «Такая милашка 😍😍😘😘», «Вроде здесь для челки внимание надо – стильный имидж ❤️».

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