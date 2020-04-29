Фитнес-модель Ана Чери решила порадовать поклонников и сверкнула перед ними пышными формами в крохотном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Утро. Вы поймали мои новые истории?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Чери позирует в крохотном наряде, до неприличия изогнувшись и показав, за что ее любят мужчины. Это спровоцировало настоящий бум со стороны ее поклонников.

«Боже, вот это огромная гордость», «прикрой сейчас же! По утрам такое смотреть – ты что», «Вот после этого – точно утро доброе», «огонь», «бомбезные формы», - пишут они.

Как сообщалось ранее, американская фитнес-модель Ана Чери сразила новым фото во время фотосессии на природе.

Уже несколько недель фитнес-модель находится на карантине, однако это не повод сидеть дома и не выходить на прогулки, считает девушка. Спортсменка активно делится фото с прогулок и кадрами, сделанными на природе в довольно дерзких образах.

В этот раз девушка предстала перед поклонниками в нежном и одновременно с тем смелом образе – Ана сверкнула грудью в тесном корсете белой блузы, что не смогла скрыть ее внушительных форм. Дополнила образ девушка легким макияжем, аккуратной укладкой и привычными массивными ботинками на шнуровке.

«Душа состоит из полевых цветов 🌼🌼🌼 Смотрите мои истории, ребята! #Only #Fans #AnaCheri #wildflower», - пишет Ана.

Поклонники тут же отреагировали:

«Вы абсолютно великолепны», «😍 всегда моя любимая», «Я из Египта .. я так тебя люблю», Вся такая горячая», «Просто сводит с ума, от напряжения аж корсет трещит», «Ого, ты такая куколка».

Напомним, шикарная Ана Чери показала нереальные объемы, лосины аж трещат

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