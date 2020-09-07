Відома модель Белла Хадід постала в досить сміливому образі

Зірка постійно епатує публіку своїм зовнішнім виглядом, повідомляє Politeka.net. Цього разу модель постала на вулиці без білизни.

Красуня була в короткому білому топі, під яким не було ліфчика. Груди випирали з-під тканини і виглядали дуже спокусливо.

Крім того, коротка довжина топа дозволила помилуватися стрункою талією зірки і її плоским животиком.

Модель стояла в брюках, що здавалися явно їй не за розміром. Штани ніби спадали, а Белла притримувала їх рукою. З-під спущених штанів показалися трусики зірки, але її абсолютно це не бентежило.

Завершили образ різні аксесуари і маска на обличчі.

Белла позувала біля воріт разом зі своєю знайомою, з якою вони розмовляли.

"Балаканина з босом", - написала Хадід.

За 11 годин пост зібрав майже 500 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі були вражені побаченим і засипали красуню повідомленнями різного характеру.

"Ось це вид!", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Белла Хадід позувала поруч з дочкою Сінді Кроуфорд, Кайєю Гербер, в ліфчику з сіточкою на верху і атласною тканиною внизу. Крихітні лямочки вп'ялися в шкіру. Довга прикраса на шиї додала акценту образу.

Маленькі шкіряні шортики трималися на поясі у вигляді бампера.

Раніше повідомлялося, що Белла Хадід зобразила практично весь свій місяць на фото. На знімку вона позувала посеред поля, вбравшись в тісний наряд. Зірка розляглася і читала книгу.

"Дистанція в липні", - коротко йдеться в підписі.

Користувачі мережі позитивно оцінили фото.

Нагадавши, Белла Хадід в короткій маєчці показала, як орудує інструментом: "янголятко не такий простий".

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