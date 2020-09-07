Известная модель Белла Хадид предстала в довольно смелом образе
Звезда постоянно эпатирует публику своим внешним видом, сообщает Politeka.net. В этот раз модель предстала на улице без белья.
Красотка была в коротком белом топе, под которым не было лифчика. Грудь выпирала из-под ткани и выглядела очень соблазнительно.
Кроме того, короткая длина топа позволила полюбоваться стройной талией звезды и ее плоским животиком.
Модель стояла в брюках, казавшиеся явно ей не по размеру. Штаны будто спадали, а Белла придерживала их рукой. Из-под спущенных брюк показались трусики звезды, но ее совершенно это не смущало.
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Завершили образ различные аксессуары и маска на лице.
Белла позировала у ворот вместе со своей знакомой, с которой они беседовали.
"Болтовня с боссом", - написала Хадид.
За 11 часов пост собрал почти 500 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети были поражены увиденным и засыпали красотку сообщениями разного характера.
"Вот это вид!", - написал один из поклонников.
Напомним, Белла Хадид позировала рядом с дочерью Синди Кроуфорд, Кайей Гербер, в лифчике с сеточкой на верху и атласной тканью внизу. Крохотные лямочки впились в кожу. Длинное украшение на шее прибавило акцента образу.
Маленькие кожаные шортики держались на поясе в виде бампера.
Ранее сообщалось, что Белла Хадид изобразила практически весь свой месяц на фото. На снимке она позировала посреди поля, нарядившись в тесный наряд. Звезда разлеглась и читала книгу.
«Дистанция в июле», - коротко говорится в подписи.
Пользователи сети положительно оценили фото.
Напомним, Белла Хадид в короткой маечке показала, как орудует инструментом: "Ангелочек не так прост".
Как сообщала Politeka, сказочная Белла Хадид в облегающем купальнике изогнулась до неприличия, жаркие кадры: «абсолютная красота».
Также Politeka писала, что самая красивая девушка в мире устроила пикантное шоу под водой: «Волшебная Белла».