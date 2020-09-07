Известная модель Белла Хадид предстала в довольно смелом образе

Звезда постоянно эпатирует публику своим внешним видом, сообщает Politeka.net. В этот раз модель предстала на улице без белья.

Красотка была в коротком белом топе, под которым не было лифчика. Грудь выпирала из-под ткани и выглядела очень соблазнительно.

Кроме того, короткая длина топа позволила полюбоваться стройной талией звезды и ее плоским животиком.

Модель стояла в брюках, казавшиеся явно ей не по размеру. Штаны будто спадали, а Белла придерживала их рукой. Из-под спущенных брюк показались трусики звезды, но ее совершенно это не смущало.

Завершили образ различные аксессуары и маска на лице.

Белла позировала у ворот вместе со своей знакомой, с которой они беседовали.

"Болтовня с боссом", - написала Хадид.

За 11 часов пост собрал почти 500 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети были поражены увиденным и засыпали красотку сообщениями разного характера.

"Вот это вид!", - написал один из поклонников.

Напомним, Белла Хадид позировала рядом с дочерью Синди Кроуфорд, Кайей Гербер, в лифчике с сеточкой на верху и атласной тканью внизу. Крохотные лямочки впились в кожу. Длинное украшение на шее прибавило акцента образу.

Маленькие кожаные шортики держались на поясе в виде бампера.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид изобразила практически весь свой месяц на фото. На снимке она позировала посреди поля, нарядившись в тесный наряд. Звезда разлеглась и читала книгу.

«Дистанция в июле», - коротко говорится в подписи.

Пользователи сети положительно оценили фото.

Напомним, Белла Хадид в короткой маечке показала, как орудует инструментом: "Ангелочек не так прост".

Как сообщала Politeka, сказочная Белла Хадид в облегающем купальнике изогнулась до неприличия, жаркие кадры: «абсолютная красота».

Также Politeka писала, что самая красивая девушка в мире устроила пикантное шоу под водой: «Волшебная Белла».