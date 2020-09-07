Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) виставила свою красу в одній нижній білизні

Красуня опублікувала серію жарких фото, позуючи в червоній білизні, передає Politeka.net. Модель одягла червоний ліфчик, що тримається на найтонших бретельках, великі груди мало приховували njyrs трикутники мережив.

Бюст виглядав дуже спокусливо і завдяки смужкам, що обвили його зверху.

Талію підкреслив поясок, призначений для панчіх. На ньому можна було помітити мереживо у вигляді кокетливих сердечок.

Крихітні трусики трималися на найтонших резиночках.

Модель розпустила волосся, на її обличчі можна помітити легкий макіяж. Губи сяяли від блиску, а й так натуральні пишні вії були доповнені накладними.

Зірка всіляко звивалася, щоб, як можна краще, продемонструвати білизну на собі і свої варті заздрості вигини.

"Моя нижня білизна... ніколи мене не підводить. Я одягла її і відчула себе ідеально. Як ви думаєте, вона добре підходить моїм формам?", - поцікавилася модель.

За шість годин пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі обсипали Сьєнегу компліментами, кажучи про те, що ця нижня білизна просто нереально їй підходить.

"О, так, крихітко!", - написав один з користувачів мережі.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега опублікувала серію яскравих знімків в купальнику. Зірка обтягнула тіло красивою тканиною. Зі сміливого декольте з плетінням виставилися пишні принади. Бюст виглядав просто заворожуюче.

Тонка талія, округлі стегна і накачані ніжки - також варті уваги. Фігура зірки, дійсно, бездоганна.

Нагадаємо, що Кассандра Сьєнега пірнула в басейн в прозорому боді: "Мокра і гаряча".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега з "Playboy" зняла штани посеред вулиці, вид вражає:»суперзірка".

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