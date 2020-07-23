Известная модель Кассандра Сьенега, которая снимается для "Playboy", показала себя в чем мать родила

На своей странице в Инстаграм модель опубликовала видео, на котором предстала почти полностью обнаженной, передает Politeka.net. Модель прикрыла интимные места небольшими кусочками ткани, но они практически ничего не прикрыли, дав возможность поклонникам рассмотреть тело звезды со всех ракурсов.

Кассандра крутилась и играла мышцами, чтобы ее видео выглядело как можно горячее. За несколько часов его посмотрели более 40 тысяч раз. В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Я бы хотел, чтобы вы оказались в моей постели», «Красивая мамочка», «Ангельское лицо», «Ты выглядишь красиво и вкусно», «Самое крутое видео за все время», «Это на грани краха», «Потрясающая - самая горячая», «Ты самая горячая знаменитость в Instagram, детка!! Люблю, как ты двигаешься», - пишут поклонники модели.

Как известно, Кассандра Сьенега часто снимается в откровенных фотосессиях. Еще чаще можно увидеть ее фото топлес. Однако в соцсетях девушка вынуждена придерживаться цензуры, поэтому она придумывает, как прикрыть свои прелести, при этом дав поклонникам возможность насладиться ее фигурой. Недавно она поделилась фото, на котором прикрыла грудь специальными присосками в виде сердечек.

Напомним, что Кассандра Сьенега едва не упустила вкусные размеры из дерзкого топа: "Брюнетка то, что надо".

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега в бикини из веревочек засветила "наливные персики": "Да, детка".

Также Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега нырнула в бассейн в прозрачном боди: "Мокрая и горячая".