Каждый кадр знаменитости все горячее

Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) показала невероятную фигуру в полупрозрачном боди

Красотка записала несколько сториз в Инстаграм, на которых демонстрирует свою фигуру в самом лучшем виде, пишет Politeka.net.

Так, звезда предстала в кружевном боди с лямками, тянущимися к груди. Тонкие полосочки ткани подчеркнули впечатляющие размеры Кассандры.

Девушка показала и свой макияж с акцентом на глаза, а именно - на пышные ресницы. Пухлые губы были выделены розовым блеском. Звезда сделала укладку из волнистых волос.

На других кадрах знаменитость позировала сидя в бассейне. Кассандра опустилась на колени, хвастаясь красивой формой бедер: "Мокрая и горячая".

Модель сжала в ладонях грудь и улыбнулась в камеру. Кадры получились такими, что, вероятно, взбудоражили сознание всех поклонников.

Поскольку это были сториз, они не получили много лайков и комментариев.

Напомним, Кассандра Сьенега позировала в черном белье, которое не прикрыло пышную грудь девушки. Бюст звезда закрыла специальными присосками в виде сердечек.

Модель стояла на фоне зеркала и соблазнительно выгнулась, показывая себя во всей красе. На других снимках красотка покрутилась, показывая как ягодицы, так и другие горячие места.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега записала сториз крупным планом, чтобы дать лучше рассмотреть свои прелести, которыми она так гордится.

Модель позировала в маленьком фиолетовом купальнике с зелеными лямками.

Напомним также, что Кассандра Сьенега предстала в прозрачном топе, под которым не было белья.

Модель сидела, выставив самые сочные места под тонкой тканью.

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