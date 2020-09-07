Голлівудська актриса Анджеліна Джолі спокусила видами без ліфчика

Фанати красуні активно стежать за життям кумира, і публікують її фото у своїх групах, передає Politeka.net. Деякий час назад на одній з таких сторінок з'явилися фото артистки, яка прогулюється по вулиці.

Зірка одягла шовкову маєчку на найтонших бретельках і з кокетливою сіточкою по декольте.

Примітно, що артистка була без білизни і це не можна було не помітити за виразними ознаками.

Також зірка одягла довгі чорні клешені штани. Босоніжки на невеликих підборах виглядали елегантно.

Анджеліна одягла великі темні окуляри і доповнила образ іншими аксесуарами.

"📸Я намагаюся знайти це відео. Просто хотів сказати "Доброго ранку" і як впевненість Анджеліни Джолі може зруйнувати заздрісних чоловіків і жінок. 🤭", - написав автор поста.

За чотири години пост зібрав понад 300 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі підтримали автора адже, на їхню думку, актриса просто неймовірна й така гаряча жінка.

Нагадаємо, нещодавно Анджеліна Джолі з'явилася в шовковій сукні на голе тіло. За виразними ознаками було видно, що красуня була без білизни. Груди "налилися" під тканиною і виглядали дуже спокусливо. Наряд розвивався на вітрі.

Джолі також взула туфлі на невисокому каблуці, а також - чорну маску.

Раніше повідомлялося, що Анджеліна Джолі вийшла прогулятися зі своїм сином. Вона була одягнена в чорне безформне плаття на бретельках, яке оголило її руки. Крім цього, Джолі одягла незвичну захисну маску, на якій були зображені стрілки.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі налякала траурним видом на прогулянці з донькою, мережа кипить: "як бабка».

Як повідомляла Politeka, болісно худу Джолі в безформному одязі зняли на прогулянці з сином: «краси вже немає».

Також Politeka писала, що нахабна Джолі без докорів сумління розповіла, як повела Пітта: "підігрівала інтерес...".