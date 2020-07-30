Голливудская актриса Анджелина Джоли в подробностях рассказала о том, как сошлась с Брэдом Питтом

Об этом сообщает Politeka.net.

Стало известно, что Джоли не просто так радостно улыбалась и подавала "знаки" Брэду Питту. Более того, экс-телохранитель Анджелины Марк Бехар утверждает, что содействовал любовной паре в передачах записок интимного характера.

Джоли также подогревала к своей персоне интерес, не нарочно обнажилась во время съемок. Естественно, Питт не смог устоять от красоты калифорнийки.

Как итог, американский актер расстался с другой известной актрисой, Дженнифер Энистон, и перешел в объятия Джоли. Следовательно, Питт стал уделять куда больше внимания своей пассии.

Напомним, что в середине 2016 года пара решила разорвать семейные отношения. Джоли обвиняла своего мужа в чрезмерной страсти к алкологю. Развод затянулся на несколько лет из-за "дележки" детей, в пользу которых стоило совершить процедуру опекунства.

Недавно Брэда Питта засняли, когда он на мотоцикле отъезжал от дома своей бывшей жены Анджелины Джоли.

Бывшие супруги долго пытались уладить разногласия. Однако им помогли многочисленные сеансы психотерапии. Поэтому сейчас бывшая пара видется и наладила «переезды» детей между домами мамы и папы.

Добавим, что Энистон раскрыла правду о браке с Брэдом Питтом, у Джоли не было шансов: «Мы занимались…».

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