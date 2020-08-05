Голливудская актриса Анджелина Джоли прогулялась по магазинам со своим сыном

Как пишет Politeka.net, серию фотографий опубликовали на фан-акаунтах звезды. Джоли вышла на прогулку по Лос-Анджелесу со своим средним сыном Ноксом. Несмотря на жару, она была одета в объемный кашемировый свитер с V-образным вырезом и белую длинную юбку.

Поклонники обратили внимание, что 45-летняя звезда сильно похудела. Джоли снова выглядит так, как во времена своих проблем с весом. СМИ тогда писали, что даже экс-муж звезды Брэд Питт просил ее набрать вес.

Отметим, что среди поклонников мнения по поводу внешности звезды разделились.

«Всегда просто... но с изысканным вкусом», «Да благословит тебя Бог», «Какие красивые запястья», «Крутые очки», «Худая, поэтому и мерзнет, наверное», «Былой красоты уже нет», - пишут люди.

Стоит отметить, что в последнее время Джоли стала часто появляться на людях. При чем, она выходит в люди всегда с разными детьми по отдельности. Вероятно, таким образом Джоли пытается провести время с каждым по отдельности, чтобы уделить им внимание.

Так, недавно она сходила на ужин со своим старшим сыном Мэддоксом, а после этого прошлась по магазинам с Вивьен.

Напомним, что Анджелина Джоли забыла о белье и без стеснения появилась на улице, жаркие кадры: "Королева".

Как сообщала Politeka, наглая Джоли без угрызения совести рассказала, как увела Питта: "Подогревала интерес...".

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли напугала траурным видом на прогулке с дочкой, сеть кипит: «Как бабка».