Голливудская актриса Анджелина Джоли соблазнила видами без лифчика 

Фанаты красотки активно следят за жизнью кумира, и публикуют ее фото в своих группах, передает Politeka.net. Некоторое время назад на одной из таких страничек появились фото артистки, которая прогуливается по улице. 

Звезда надела шелковую маечку на тончайших бретельках  и с кокетливой сеточкой по декольте. 

Примечательно, что артистка была без белья и это нельзя было не заметить по отчетливым признакам. 

Также звезда надела длинные черные клешеные брюки. Босоножки на небольших каблуках смотрелись элегантно. 

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Анджелина надела большие темные очки и дополнила образ другими аксессуарами. 

"📸 Я пытаюсь найти это видео. Просто хотел сказать «Доброе утро» и как уверенность Анджелины Джоли может разрушить завистливых мужчин и женщин. 🤭", - написал автор поста.

За четыре часа пост собрал более 300 лайков и много комментариев. 

Пользователи сети поддержали автора ведь, по их мнению, актриса просто невероятная и такая горячая женщина. 

Напомним, недавно Анджелина Джоли появилась в шелковом платье на голое тело. По отчетливым признакам было видно, что красотка была без белья. Грудь "налилась" под тканью и выглядела очень соблазнительно. Наряд развивался на ветру. 

Джоли также обула туфли на невысоком каблуке, а также - черную маску. 

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли вышла прогуляться со своим сыном. Она была одета в черное бесформенное платье на бретельках, которое оголило ее руки. Кроме этого, Джоли надела необычную защитную маску, на которой были изображены стрелки.

Напомним, что Анджелина Джоли напугала траурным видом на прогулке с дочкой, сеть кипит: «Как бабка».

Как сообщала Politeka, болезненно худую Джоли в бесформенной одежде засняли на прогулке с сыном: «Красоты уже нет».

Также Politeka писала, что наглая Джоли без угрызения совести рассказала, как увела Питта: "Подогревала интерес...".