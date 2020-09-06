Турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу, колишній чоловік співачки Ані Лорак, не так давно заявив про свої нові стосунки з ефектною красунею

Як з'ясували користувачі Мережі, новою коханою Мурата стала візажист з Києва на ім'я Лілія. Причому багато фанатів співачки Кароліни впевнені, що Лілія дуже схожа на саму Ані Лорак. І сам Мурат вибрав дівчата підсвідомо порівнюючи її зі своєю колишньою дружиною.

На новому фото молода жінка позувала в тонкому, потчі повітряному чорному платті, злегка підносячи один край і як би демонструючи новий наряд. Витончене плаття на тонких бретельках вигідно підкреслило образ Лілії. Вона зав'язала темні локони в низький пучок і похвалилася образом перед дзеркалом, відзначаючи, що їй подобається те, як вона виглядає сьогодні.

"Моя любов до чорних суконь не зникне ніколи", - пише Лілія.

Примітно, що сама Ані Лорак є любителькою таких же акуратних чорних суконь з мінімалістичним кроєм. Саме тому нову кохану Мурата часто порівнюють з Кароліною.

Нагадаємо, 15 серпня 2009 року Ані Лорак вийшла заміж за громадянина Туреччини Мурата Налчаджіоглу.

У шлюбі у них народилася дочка Софія, яка святкувала свій день народження 10 червня. У 2020 році їй виповнилося 9 років. Дівчинка носить прізвище свого батька. Ім'я дочки вибрав Мурат. Офіційно розлучення пари було оформлено 31 Січня 2019 року.

Дівчинка все більше стає схожою на свого батька-Мурата Налчаджіоглу. Нове фото Школярки-Софії з'явилося на одній з фан-сторінок Ані Лорак в «Instagram».

На знімку дочка співачки відображена в шкільній формі і з білими бантами на голові. В одній руці вона тримає букет квітів, а в іншій – маленьку м'яку іграшку.

У мережі просто вражені тим, наскільки дівчинка схожа на свого батька.

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