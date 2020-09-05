Популярна американська бізнесвумен і модель Кайлі Дженнер захопила пружними формами в тісному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

Так, на опублікованій фотографії Кайлі Дженнер позує в тісному купальнику, який ледь прикриває значні обсяги знаменитості. При цьому красуня демонстративно підняла руку, щоб в кадр потрапив її ідеальний манікюр.

На іншій фотографії Дженнер позує, спершись на руку, посвітивши «добром» у всій красі.

«Ох, ікона стилю», «хотілося б побачити, як ти в цьому вбранні стрибаєш», «обожнюю тебе», «гарного вечора, дорогенька», «вид заворожує», - пишуть її шанувальники.

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На фото Кайлі показала себе в коротенькій сукні без білизни. Красуня закрила очі від задоволення, позуючи біля початку сходинок. Як можна помітити, на вбранні багато яскравих каменів, невідомо, це Біжутерія або справжні коштовності. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили мільйони лайків і написали ще більше коментарів. У них вони захопилися красою кумира.

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