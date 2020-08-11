Популярная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер посветила внушительными «близняшками» в новой фотосессии
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так ,красотка позирует без белья, прикрыв внушительного размера округлости руками. На голове у модели красуется шляпа с вуалью. Сама Дженнер при этом томно смотрит в кадр.
Обратим внимание, что фотографию модель никак не подписала, хотя ее поклонники и без этого пришли в настоящий восторг.
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«Королевский размер!», «Королева Кайли!», «ты богиня», «обожаю твои фотосессии!», «хороша, просто загляденье какое-то», «ауч, как это горячо и шикарно», «это слишком красиво для меня. Ты и так сегодня сделала мой день! Спасибо тебе», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что одна из самых знаменитых моделей Кайли Дженнер 10 августа отметила свое 23-летие.
Поклонники звезды на фан-страничке опубликовали в честь праздника жаркие фото кумира. Так, на кадрах звезда предстала в одном нижнем белье.
Кайли позировала сидя, демонстрируя самые аппетитные места в неоновом кружеве.
Тонкий лифчик обтянул и отлично выделил пышную грудь. Последняя сжалась под тканью и выглядела очень соблазнительно.
Напомним, Кайли Дженнер показала, как надо соблазнять в простом бежевом бикини
Также Politeka писала, что Кайли Дженнер в невидимом бикини без стыда измазалась маслом перед камерой
А еще Politeka сообщала, что аппетитная Кайли Дженнер отпила из бокала и сразу задрала платье