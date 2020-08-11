Популярная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер посветила внушительными «близняшками» в новой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так ,красотка позирует без белья, прикрыв внушительного размера округлости руками. На голове у модели красуется шляпа с вуалью. Сама Дженнер при этом томно смотрит в кадр.

Обратим внимание, что фотографию модель никак не подписала, хотя ее поклонники и без этого пришли в настоящий восторг.

«Королевский размер!», «Королева Кайли!», «ты богиня», «обожаю твои фотосессии!», «хороша, просто загляденье какое-то», «ауч, как это горячо и шикарно», «это слишком красиво для меня. Ты и так сегодня сделала мой день! Спасибо тебе», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что одна из самых знаменитых моделей Кайли Дженнер 10 августа отметила свое 23-летие.

Поклонники звезды на фан-страничке опубликовали в честь праздника жаркие фото кумира. Так, на кадрах звезда предстала в одном нижнем белье.

Кайли позировала сидя, демонстрируя самые аппетитные места в неоновом кружеве.

Тонкий лифчик обтянул и отлично выделил пышную грудь. Последняя сжалась под тканью и выглядела очень соблазнительно.

Напомним, Кайли Дженнер показала, как надо соблазнять в простом бежевом бикини

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