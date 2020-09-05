Популярная американская бизнесвумен и модель Кайли Дженнер восхитила упругими формами в тесном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

Так, на опубликованной фотографии Кайли Дженнер позирует в тесном купальнике, который едва прикрывает внушительные объемы знаменитости. При этом красотка демонстративно приподняла руку, чтобы в кадр попал ее идеальный маникюр.

На другой фотографии Дженнер позирует, облокотившись на руку, посветив «добром» во всей красе.

«Ох, икона стиля», «хотелось бы увидеть, как ты в этом наряде прыгаешь», «обожаю тебя», «хорошего вечера, дорогуша», «вид завораживает», - пишут ее поклонники.

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На фото Кайли показала себя в коротеньком платье без белья. Красотка закрыла глаза от удовольствия, позируя у начала ступенек. Как можно заметить, на наряде много ярких камней, неизвестно, это бижутерия или настоящие драгоценности. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили миллионы лайков и написали еще больше комментариев. В них они восхитились красотой кумира.

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