Известная американская модель Кайли Дженнер показала себя и рассказала о подарке

На фото Кайли показала себя в коротеньком платье без белья. Красотка закрыла глаза от удовольствия, позируя у начала ступенек. Как можно заметить, на наряде много ярких камней, неизвестно, это бижутерия или настоящие драгоценности. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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thank you my love @olivier_rousteing for the most perfect bday dress 🧡🌴

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"Спасибо, любовь моя за самое идеальное платье для дня рождения", - написала красавица под фото.

Фанаты поставили миллионы лайков и написали комментарии:

"Незаурядная", "Потрясающая посадка на день рождения", "23 никогда не выглядел так хорошо", "Боже, ты красивая", "Королева Кайли", "Это безумно красиво", "Ок, я люблю этот вид", "Это прекрасное платье", "Горячая мамочкка", "Островная красота", "Она не только что это сделала", "Похоже, на третьем фото у нее болит живот".

Сообщалось, что одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер и ее сестра Ким Кардашьян поразили выходкой.

Ким и Кайли предстали в коротких белых футболочках. Большие груди выпирали из-под тонкой ткани. Также модели надели цветные трусики: Ким - розовые, а Кайли - фиолетовые. Обе демонстрировали идеальную фигуру - тонкие талии, плоские животы и пышные бедра. 

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