Известная американская модель Кайли Дженнер показала себя и рассказала о подарке

На фото Кайли показала себя в коротеньком платье без белья. Красотка закрыла глаза от удовольствия, позируя у начала ступенек. Как можно заметить, на наряде много ярких камней, неизвестно, это бижутерия или настоящие драгоценности. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Спасибо, любовь моя за самое идеальное платье для дня рождения", - написала красавица под фото.

Фанаты поставили миллионы лайков и написали комментарии:

"Незаурядная", "Потрясающая посадка на день рождения", "23 никогда не выглядел так хорошо", "Боже, ты красивая", "Королева Кайли", "Это безумно красиво", "Ок, я люблю этот вид", "Это прекрасное платье", "Горячая мамочкка", "Островная красота", "Она не только что это сделала", "Похоже, на третьем фото у нее болит живот".

Сообщалось, что одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер и ее сестра Ким Кардашьян поразили выходкой.

Ким и Кайли предстали в коротких белых футболочках. Большие груди выпирали из-под тонкой ткани. Также модели надели цветные трусики: Ким - розовые, а Кайли - фиолетовые. Обе демонстрировали идеальную фигуру - тонкие талии, плоские животы и пышные бедра.

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