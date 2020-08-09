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Знаменитая модель Кайли Дженнер устроила взрослые танцы с подругой, нарядившись при этом в тесный топ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

«Учили этот танец буквально пять минут назад», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Дженнер с подругой, нарядившись в тесные наряды, исполняют зажигательный танец на камеру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей, которые буквально забросали кумира комплиментами.

«Как трясутся! Идеальный размер», «боже, аж вываливаются! Ничего по скромнее не было?», «это танец для взрослых! Идите учите дальше», «ты делаешь это очень круто, малышка», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер взбудоражила новым образом в леопардовом костюме.

Красотка приняла участие в записи клипа двух исполнительниц Карди Би и Megan Thee Stallion на песню "WAP".

В видеоработе Кайли гуляет по дому в леопардовом костюме. Боди с большим декольте подчеркнуло большую грудь. Тонкие полосочки ткани едва скрывали собой внушительные формы модели, которые подпрыгивали от каждого движения.

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

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