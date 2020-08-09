Знаменитая модель Кайли Дженнер устроила взрослые танцы с подругой, нарядившись при этом в тесный топ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

«Учили этот танец буквально пять минут назад», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Дженнер с подругой, нарядившись в тесные наряды, исполняют зажигательный танец на камеру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей, которые буквально забросали кумира комплиментами.

@kyliejenner

learned this dance 5 minutes ago @stassiebaby

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«Как трясутся! Идеальный размер», «боже, аж вываливаются! Ничего по скромнее не было?», «это танец для взрослых! Идите учите дальше», «ты делаешь это очень круто, малышка»,  - пишут они.

До этого мы рассказывали, что одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер взбудоражила новым образом в леопардовом костюме.

Красотка приняла участие в записи клипа двух исполнительниц Карди Би и Megan Thee Stallion на песню "WAP".

В видеоработе Кайли гуляет по дому в леопардовом костюме. Боди с большим декольте подчеркнуло большую грудь. Тонкие полосочки ткани едва скрывали собой внушительные формы модели, которые подпрыгивали от каждого движения. 

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

А еще Politeka писала, что сочная Кайли Дженнер впихнула пышные формы в тесную футболку

Также Politeka сообщала, что пышнотелая Кайли Дженнер взбудоражила видом в провокационном наряде