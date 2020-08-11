Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер 10 августа отметила свое 23-летие 

Поклонники звезды на фан-страничке опубликовали в честь праздника жаркие фото кумира, пишет Politeka.net. Так, на кадрах звезда предстала в одном нижнем белье. 

Кайли позировала сидя, демонстрируя самые аппетитные места в неоновом кружеве. 

Тонкий лифчик обтянул и отлично выделил пышную грудь. Последняя сжалась под тканью и выглядела очень соблазнительно.

От форм красотки нельзя отвести взгляда, но также нельзя не обратить внимания на красивую талию и плоский животик знаменитости: "Божественное тело".

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Крохотные кружевные трусики отлично сидели на пышных бедрах Дженнер. 

Модель раскинулась на розовой ткани, блеснув ровными ножками на каблуках. 

На другом фото красотку запечатлели крупным планом, показав и пышную грудь. 

Фото объединил парик розового оттенка в виде стрижки каре и красивый макияж знаменитости. 

"Архивная фотосессия ко дню рождения💛", - подписали снимки авторы поста. 

За 19 часов пост собрал почти 15 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети написали, что Кайли идеальная и они всегда будут любить ее. 

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Birthday photoshoot throwback💛

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Напомним, Кайли Дженнер снялась в клипе двух исполнительниц Карди Би и Megan Thee Stallion на песню "WAP". 

В видеоработе Кайли гуляет по дому в леопардовом костюме. Боди с декольте подчеркнуло большую грудь. Тонкие полосочки ткани едва скрывали собой внушительные формы модели.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала вместе со своей подругой, нарядившись в пикантные наряды и застыв в горячих позах.

«Выбери своего персонажа», — коротко говорится в сообщении.

Напомним, Кайли Дженнер показала, как надо соблазнять в простом бежевом бикини

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер в невидимом бикини без стыда измазалась маслом перед камерой

А еще Politeka сообщала, что аппетитная Кайли Дженнер отпила из бокала и сразу задрала платье