Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер 10 августа отметила свое 23-летие
Поклонники звезды на фан-страничке опубликовали в честь праздника жаркие фото кумира, пишет Politeka.net. Так, на кадрах звезда предстала в одном нижнем белье.
Кайли позировала сидя, демонстрируя самые аппетитные места в неоновом кружеве.
Тонкий лифчик обтянул и отлично выделил пышную грудь. Последняя сжалась под тканью и выглядела очень соблазнительно.
От форм красотки нельзя отвести взгляда, но также нельзя не обратить внимания на красивую талию и плоский животик знаменитости: "Божественное тело".
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Крохотные кружевные трусики отлично сидели на пышных бедрах Дженнер.
Модель раскинулась на розовой ткани, блеснув ровными ножками на каблуках.
На другом фото красотку запечатлели крупным планом, показав и пышную грудь.
Фото объединил парик розового оттенка в виде стрижки каре и красивый макияж знаменитости.
"Архивная фотосессия ко дню рождения💛", - подписали снимки авторы поста.
За 19 часов пост собрал почти 15 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали, что Кайли идеальная и они всегда будут любить ее.
Напомним, Кайли Дженнер снялась в клипе двух исполнительниц Карди Би и Megan Thee Stallion на песню "WAP".
В видеоработе Кайли гуляет по дому в леопардовом костюме. Боди с декольте подчеркнуло большую грудь. Тонкие полосочки ткани едва скрывали собой внушительные формы модели.
Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала вместе со своей подругой, нарядившись в пикантные наряды и застыв в горячих позах.
«Выбери своего персонажа», — коротко говорится в сообщении.
Напомним, Кайли Дженнер показала, как надо соблазнять в простом бежевом бикини
Также Politeka писала, что Кайли Дженнер в невидимом бикини без стыда измазалась маслом перед камерой
А еще Politeka сообщала, что аппетитная Кайли Дженнер отпила из бокала и сразу задрала платье