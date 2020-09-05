Російська модель Олена Преснякова показалася разом з чоловіком Микитою на весіллі друзів і викликала фурор

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Весілля наших друзів", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах красуня позує спершу з чоловіком, а потім сама. Пара вирішила офіційно вбратися на честь свята, здивувавши красою.

Краснова вирішила вибрати зухвале міні, яке ефектно оголювало її довгі ноги й підкреслювало ідеальний загар. Доповнювати образ вона вирішила туфлями на підборах і невеликим клатчем.

«Ну лялька просто», «яка пара», «вау», «супер, гармонійно виглядаєте», «жива Барбі», «богиня», «красуня», «приємні хлопці», «шикарна», «яка ж ти ідеальна», «неймовірно красива», - пишуть її шанувальники.

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Дівчина опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" короткий ролик, на якому прогулюється зі своїм благовірним по місту. Олена вбралася в тонкий чорний топ, під який не одягла бюстгальтер. Поверх модель накинула хутряну жилетку, яку приспустила на плечі. Образ довершили сині джинси.

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