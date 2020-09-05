Російська модель Олена Преснякова показалася разом з чоловіком Микитою на весіллі друзів і викликала фурор
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Весілля наших друзів", - коротко йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах красуня позує спершу з чоловіком, а потім сама. Пара вирішила офіційно вбратися на честь свята, здивувавши красою.
Краснова вирішила вибрати зухвале міні, яке ефектно оголювало її довгі ноги й підкреслювало ідеальний загар. Доповнювати образ вона вирішила туфлями на підборах і невеликим клатчем.
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«Ну лялька просто», «яка пара», «вау», «супер, гармонійно виглядаєте», «жива Барбі», «богиня», «красуня», «приємні хлопці», «шикарна», «яка ж ти ідеальна», «неймовірно красива», - пишуть її шанувальники.
До цього ми писали, що модель Олена Преснякова показала, як розважається зі своїм чоловіком Микитою, онуком Алли Пугачової
Дівчина опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" короткий ролик, на якому прогулюється зі своїм благовірним по місту. Олена вбралася в тонкий чорний топ, під який не одягла бюстгальтер. Поверх модель накинула хутряну жилетку, яку приспустила на плечі. Образ довершили сині джинси.
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