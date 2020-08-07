Известная российская модель Алена Краснова, жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, удивила новой фотосессией в смелом образе

Юная красотка поделилась новыми снимками в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Как рассказала сама Краснова, к этой съемке ее команда готовилась долго, продумывая каждую деталь и создавая нужный образ.

Нужно отметить, что это им явно удалось. На снимках модель позирует в голубых джинсах с завышенной талией и миниатюрном белом топике из сжатой ткани. При этом он оказался настолько тонким, что можно четко различить, что модель не стала надевать под него нижнее белье.

Образ Красновой дополнили многочисленные аксессуары, ретро-очки и повязанный на голову белый платок. Модель с уверенностью позирует на фоне моря, всячески выгибаясь и облокотившись на машину.

Ее поклонники активно комментируют кадры.

«Ну глянец же», «Ну прям очень красивая серия», «Очень красиво», «Ты прекрасна», «Ангел загорелый», «Голивудская звезда», - пишут люди.

До этого мы писали, что Краснова и внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков продемонстрировали свои настоящие чувства в романтичных образах.

Супруги показали себя в образах роковой пары из известного фильма. На черно-белом фото они с мужем запечатлены во время чувственного танца. Пресняков позирует в строгом костюме, а сама модель – черном платье в белый горошек на тонких лямках. Красотка страстно прижалась к своему возлюбленному, не скрывая чувств.

В подписи к фото Краснова рассказала, что они с мужем решили примерить на себя образы Мерчелло Рубини и Сильвии из известного фильма La Dolce Vita.

Напомним, невестка и внук Пугачевой показали настоящую страсть на камеру.

Как сообщала Politeka, в семье Пугачевой ожидается пополнение, Лиза и Гарри будут счастливы.

Также Politeka писала, что молоденькая невестка Пугачевой устроила стриптиз прямо посреди поля.