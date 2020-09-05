Популярна російська актриса Христина Асмус поскаржилася на стан здоров'я, яке різко "похитнулося"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Все-таки звалило мене до кінця зйомок шоу "Золото Геленджика" 🙈 робота по 20 годин на день, дієти + 40 градусів в тіні упереміш з кондиціонером і організм сказав "харе", - йдеться в повідомленні.

Також Асмус розповіла, що останній місяць її життя був найбільш «диким» для неї.

"Сподіваюся в кадрі жар, соплі струмком і заклинила шия не дуже буде видно-якось не клеїться це з сукнями зі шлейфом))))) 💃 🏼 це був найбільш дикий місяць в моєму житті, але воно однозначно того варте! 💚», - підкреслила вона.

Уточнимо, що пост актриса супроводжувала знімком, на якому позує на тлі гаража в спортивних штанях і білосніжному топі. Доповнювала образ красуні сумочка, яка звисла з плеча.

Як повідомлялося раніше, актриса Христина Асмус в білосніжній піжамі з мереживом здивувала фото.

Залишившись без Харламова, Христина продовжує привертати увагу до себе завдяки фото у своєму Instagram. Фан-акаунти артистки активно своєю чергою публікують кадри з Асмус, зроблені на зйомках нового проекту, в якому вона бере участь.

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