Бразильська супермодель Жизель Олівейра, яка є ангелом Victoria's Secret, похвалилася розкішними формами у відвертому топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Привіт, прекрасна Каліфорнія та її Пальми. Я купила наряд спеціально для вас", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Олівейра позує у відвертому топі, ефектно зігнувшись на камеру.

«Муза, ти сама досконалість», «ти Незрівнянна красуня. Королева краси», «Чіка», «ти найкраща, Жизель», «вау, як же це мило, просто до неподобства», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що молода бразильська модель Жизель Олівейра, яка прославилася завдяки участі в показах Victoria's Secret, розбурхала жаркими кадрами на вулиці.

Серію фото красуня опублікувала у себе в Instagram. Жизель вибрала для виходу у світ тісний корсет бежевого кольору. Красуня так сильно затягнула наряд, що її пишні груди так і норовила вистрибнути назовні. Було видно, що моделі досить важко позувати в такому вбранні.

Вниз Олівейра одягла штани. Вона позувала на тлі пальм і виглядала чудово. За чотири години її пост зібрав майже 10 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра подражнила принадами в тісному ТОПі, як у Брітні Спірс: «солодкі».

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра без сорому і купальника побешкетувала на пірсі: таке тіло не можна ховати.

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