18-річний син стриптизера Тарзана і співачки Наташі Корольової Архип Глушко робить перші кроки в шоу-бізнесі

Хлопець вирішив не винаходити велосипед і піти по стопах своїх зіркових батьків, передає Politeka.net.

На своїй сторінці в ТікТок він поділився кадрами зі зйомок кліпу на пісню "Пляшка вина". На записі юнак одягнений в червоні спортивні штани з лампасами і квітчасту куртку на голе тіло. Він жестикулює під фонограму, а в кінці видно напарницю по знімальному майданчику, яка після одного з рухів юного співака "летить" у сторону.

Відзначимо, що юнак дуже схожий на батька, причому не тільки зовнішністю, але і голосом. Однією з перших лайк під відео поставила Наташа Корольова.

Як відомо, Архип виступає під псевдонімом Grek, а пісня "Пляшка вина" – його дебют. Вперше на публіці він виконав її на концерті "Московський випускний 2020". Тоді на хлопця обрушився шквал критики через скутість рухів, скутість і виступ під фанеру. Багато хто відзначив, що якби не зв'язки його родичів, то на естраді йому б нічого не світило.

Однак це не зломило рішучість сина зіркових батьків у досягненні своїх цілей, він продовжує займатися творчістю.

Раніше ми розповідали про те, що молодий виконавець опублікував свіжі фото на своїй сторінці в соціальній мережі, на яких постав у білій футболці з різнокольоровим малюнком і сірих штанях. Як можна помітити, Архип відпустив вуса і борідку, а його зухвалий образ довершили сонцезахисні окуляри. Ще однією відмінною особливістю стала розпатлана зачіска артиста: волосся на голові стирчить у різні боки, як у справжнього хулігана.

Нагадаємо, що Наташа Корольова і Тарзан вразили видом після гулянки, знімок без фотошопу: "Ух, яка...".

Як повідомляла Politeka, голосистий Тарзан публічно довів Наташі Корольовій свою пристрасть, з'явилося відео:"Як Адам і Єва".

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