18-летний сын стриптизера Тарзана и певицы Наташи Королевой Архип Глушко делает первые шаги в шоу-бизнесе

Парень решил не изобретать велосипед и пойти по стопам своих звездных родителей, передает Politeka.net.

На своей странице в TikTok он поделился кадрами со съемок клипа на песню «Бутылка вина». На записи юноша одет в красные спортивные штаны с лампасами и цветастую куртку на голое тело. Он жестикулирует под фонограмму, а в конца видно напарницу по съемочной площадке, которая после одного из движений юного певца «летит» в сторону.

Отметим, что юноша очень похож на отца, причем не только внешностью, но и голосом. Одной из первых лайк под видео поставила Наташа Королева.

Как известно, Архип выступает под псевдонимом Grek, а песня «Бутилка вина» – его дебют. Впервые на публике он исполнил ее на концерте «Московский выпускной 2020». Тогда на парня обрушился шквал критики из-за скованности движений, зажатости и выступлении под фанеру. Многие отмечали, что если бы не связи его родственников, то на эстраде ему бы ничего не светило.

Однако это не сломило решительность сына звездных родителей в достижении своих целей, он продолжает заниматься творчеством.

Ранее мы рассказывали о том, что молодой исполнитель опубликовал свежие фото на своей странице в социальной сети, на которых предстал в белой футболке с разноцветным рисунком и серых штанах. Как можно заметить, Архип отпустил усы и бородку, а его дерзкий образ довершили солнцезащитные очки. Еще одной отличительной особенностью стала растрепанная прическа артиста: волосы на голове торчат в разные стороны, как у настоящего хулигана.

Напомним, что Наташа Королева и Тарзан поразили видом после гулянки, снимок без фотошопа: "Ух, какая...".

Как сообщала Politeka, голосистый Тарзан публично доказал Наташе Королевой свою страсть, появилось видео: "Как Адам и Ева".

Также Politeka писала, что безбашенный сын Тарзана и Королевой поразил выходкой на публике, кадры слили в сеть: "Был пацан и нет пацана".