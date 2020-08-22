В сети появились кадры, сделанные во время празднования годовщины свадьбы певицы Наташи Королевой и ее мужа Тарзана
Фотоснимок появился на странице в Инстаграм шоумена Владимира Винокура, который был среди приглашённых гостей, передает Politeka.net.
Так, юморист поздравил пару и пожелал им счастья.
«Наташи и Сергея, вчера был Праздник!!! День Свадьбы!!! Счастья Вам, дорогие!!! Ура! Горько!❤️❤️❤️❤️❤️💃🏿🚀👶🎶🍷🚑🎹🎸», - говорится в подписи.
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На фотографии счастливая Наташа Королева со своим мужем Сергеем Глушко позируют в кругу друзей за праздничным столом.
Пользователи в соцсетях присоединили к поздравлениям, пожелав супружеской паре долгой и счастливой жизни.
«Какие Вы все классные 🔥, а главное настоящие! С праздником Наталочку и Сергея!🥳🥳», «»Ух какая компания», «Желаю вашей дружбе быть еще крепче и родней. такие молодцы, хорошая компания💪💪», «Поздравляем с днём Свадьбы! Счастья! Любви! Взаимопонимания! ❤️»,«Отлично, без фотошопа здесь Королева на себя похожа»- пишут в комментариях.
К слову, свадьба Наташи Королевой и Сергея Глушко состоялась 21 августа 2003 года в Санкт-Петербурге. 19 февраля 2002 года у них родился сын Архип.
Напомним, что Королева с новой внешностью и лифчиком наружу спела свой хит 25-летней давности: "Ужас какой!".
Как сообщала Politeka, Наташа Королева в капюшоне похвасталась необычными трофеями и нарвалась на критику: "Пора сменить...".
Также Politeka писала, что Наташа Королева решилась на смену имиджа и напугала новой внешностью, Тарзану не позавидуешь: «Ужас».