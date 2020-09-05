54-річна українська актриса Ольга Сумська підкорила шанувальників дуже стильним образом

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона поділилася парою знімків, на яких позує в розкішному вбранні для виходу в люди, передає Politeka.net.

На ній – яскрава шовкова піжама для міста з квітково-графічним принтом, яка складається з широких штанів, сорочки і халата. Автором цієї краси є сама актриса, яка з дитинства мріяла бути дизайнером, а взимку минулого року навіть представила першу власну колекцію нарядів.

Образ доповнений масивною срібною прикрасою з коралами.

Ольга зізналася, що це – її перша піжама, створена для свого бренду одягу.

Користувачі оцінили гарне вбрання, а однією з перших замовниць піжами стала відомий український психолог Наталія Холоденко.

"Оля це нереально красиво!!! Я замовляю. Ніби якийсь екстра дорогий бренд", - написала вона. У свою чергу Сумська зазначила, що на Наталії ця піжама виглядатиме дуже красиво.

"Піжама– розкішна! Ольга, у вас прекрасний смак! 👑 Із задоволенням придбаю собі таку!", "Красива, жіночна, тендітна Ольга 🌹 Вкотре переконуюся, що всі дівчата нашого Катюжанського роду - красуні 😁 Генетика-це сила👍 🏻", "дуже красива, як з картинки🔥", " модель!!!!!!! 😍 😍 😍", "Ви дуже красива в будь-якому одязі👏 👏 👏 👏 👍", - не шкодують компліментів шанувальники.

Раніше ми писали про те, що, на думку Сумської, Україна має всі можливості і ресурси, щоб стати потужним гравцем на світовому ринку. Під час гастролей вона часто милується природними багатствами рідної країни і мріє зберегти це і примножити для наступних поколінь.

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