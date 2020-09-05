36-річна українська співачка Джамала показала свою сестру
Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram знаменитість розмістила спільні знімки зі своєю рідною сестрою Евеліною, яка сьогодні відзначає день народження.
Джамала зворушливо привітала родичку, подякувавши батькам за неї. "Спасибі батькам, що у мене є сестра! Найбільший дар !!! Найкраща!",- написала артистка.
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На знімках помітно, що сестри зовні дуже схожі. На це звернули увагу також шанувальники співачки, які приєдналися до привітань.
"Вітаю прекрасну @evelinayucel 🎉 🎉 🎉 нехай мрії збуваються! Щастя, здоров'я, творчого натхнення і радості в кожному дні🦋 ✨ 💗», «джамалочка щастя, здоров'я, радості вам і вашій сестричці красивою💟 🥀 🙏 💝 🌈», «як дві краплі води», «сестра точно схожа Навас😘 😘 😘 😘», - пишуть в коментарях фоловери.
Відзначимо, що сестра Джамали Евеліна вийшла заміж за громадянина Туреччини і переїхала жити на батьківщину чоловіка.
Раніше ми повідомляли, Джамала влаштувала зворушливу фотосесію: її молодшому синові Селіму виповнилося 2 місяці. Дівчина зазначила, що дуже важливо відзначати кожен місяць дитину і бачити те, як він змінюється. На кадрах вона постала також з чоловіком і старшим сином.
"Раніше, коли у мене не було двох моїх хлопчиків, я не розуміла, чому батьки святкують кожен місяць життя новонародженого - «нам два місяці, нам шість місяців і т.д.». А тепер розумію! Адже так чітко, такі вражаючі зміни, як в перші дні, перші тижні і перші місяці, ти більше і не помітиш. На очах у тебе виростає людина...",- йдеться у підписі.
Нагадавши, розкішна Джамала в купальнику засвітила всю свою сім'ю:»Сестричка красуня нереальна".
Як повідомляла Politeka, Джамала одягла пишне вбрання і зробила несподіване зізнання.
Також Politeka писала, що Джамалу, що затьмарила Кароль і Полякову, змусили виправдовуватися за понад відверте декольте.