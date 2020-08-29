Украинская певица Джамала рассказала о том, без чего не может жить ни один артист

Трогательным признанием она поделилась с подписчиками на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Звезда, которая недавно второй раз стала мамой, опубликовала фотографии с концерта, который проходил под открытым небом в столичном ботсаду.

На ней – колготки в крупную сетку, оригинальные сапоги с пышным верхом на завязке, фиолетовая туника и длинные перчатки такого же цвета, а сверху – многослойная пышная длинная накидка с оборками, которая скрывает хрупкую фигуру артистки.

Как видно на кадрах, певица отработала концерт с душой, стараясь каждую песню передать не только голосом, но и эмоциями, чтобы зритель почувствовал настроение и смысл композиции.

«Я сказала это со сцены и скажу еще раз: «Артист без концертов понемногу умирает. И только по-настоящему сцена, публика, обмен эмоциями может его оживить. Спасибо за исцеление! До встречи на новых концертах! Будьте здоровы! Обнимаю!», – написала Джамала.

В свою очередь поклонники артистки поблагодарили звезду, не пожалев теплых слов в ее адрес:

«Как жаль что я не смогла приехать на концерт😭 но даже через истории передавалась вся атмосфера😍 концерт был нереальным! Вы прекрасна! Спасибо, что дарите людям праздник музыки♥️», «Спасибо за невероятный вечер и емоции🙏🔥Джа ❤️❤️❤️», «Боже, какое чудо!!! Как стильно, здорово и отпадно!!!!😍😍😍», «Богиня», «это что-то нечто! 👏🏻», «Без публики музыка мертва... я чувствовала эту всю невероятную энергетику концерта через телефон, он вышел просто бесподобный! Очень грустно, что не смогла побывать на нём 😔но мысленно я была рядом 💝», «Как и вы оживляете нас и дарите радость и новые незабываемые эмоции! Спасибо Джа, это было незабываемо, до сих пор думаю об этой прекрасной встрече "своих" и не могу отойти еще!❤️».

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