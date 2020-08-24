Джамала поздравила всех украинцев с Днем Независимости в оригинальном наряде.

Как передает Politeka.net, снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На фотографиях Джамала запечатлена в белоснежном пышном платье макси, с рукавами-фонариками и белым корсетом. При этом главной изюминкой наряда можно назвать откровенное декольте, которое прекрасно подчеркнуло пышный бюст артистки.

Образ Джамала дополнила волнистой укладкой и нежным макияжем. На шее у нее нежное ожерелье.

«У вас всегда крутые образы, но это просто невероятно», «Вы непревзойденная, ошеломительная, аж до мурашек», «А молочко то прибыло», «Это просто Вау», «Ваш образ непревзойденный, продумано все до мелочей», «Невеста», «Красавица-мама», - восхищаются образом Джамалы в Сети.

В то же время нашлись и те, кому такой вид певицы на праздновании Дня Независимости показался слишком откровенным.

«Джамала, извините, при всем уважении к вам, ну наряд слишком откровенный для такого праздника и такого выступления», «Красивое платье, но не для Независимости», - пишут в комментариях.

Отметим, после некоторых нападок Джамале пришлось даже оправдываться. "А что не так с местом? место - сцена. Мое шоу - для вас. Посмотрите видео, в моем выступлении нет ничего не пристойного", - ответели артистку на реплику о том, что такое платье не подходит для такого места.

В праздничтом концерте также приняли участвие Тина Кароль, Наталья Могилевская, Оля Полякова, Ирина Билык, Нина Матвиенко, Руслана и другие. Отметим, рядом с другими участницами концерта платье Джамалы действительно выделялось.

Напомним, эффектная Джамала разгорячила мегаоткровенным декольте: "Похитительница сердец".

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