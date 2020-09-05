Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски показала фігуру в чорному боді

Відома модель з'являлася на найкрутіших показах і стала однією з головних конкуренток Кендалл Дженнер. Дівчина не тільки володіє стрункою фігурою з пружними формами, але ще і знає, як правильно їх показати.

Бажаючи залучити якомога більше шанувальників, модель завжди хвалиться образами в одній білизні або купальниках на пляжі. Причому робить це Емілі без укладок своїх каштанових локонів і макіяжу. Цього разу на фан-акаунті з'явився досить пікантний знімок, на якому модель позувала в чорному напівпрозорому боді і здивувала мережу рівним тоном трохи засмаглої шкіри.

"Боже, з кожним днем стає все більш гарячою», «шикарна жінка», «продовжуйте, ви дуже красива», «чорно-біла естетика», «Приголомшлива ідеальна пахва», «так правда зручно», «Я нічого не можу висловити тисячею слів, як ти прекрасна, від тебе захоплює дух», «ти класна», «яка прозора білизна», «Вау, приємно👍 😉», «продовжуйте, це розбурхує», - пишуть користувачі.

Ми також писали, що дівчина кожен день влаштовує фотосесії для глянцю. В її профілі багато кадрів в самих різних образах і нарядах, тому шанувальники звикли бачити Емілі в найнеймовірніших позах, з блискучим макіяжем і з різним кольором волосся.

Примітно, що в інший час, вільний від роботи, Емілі не завдає макіяж, намагається не укладати волосся, так як переживає за їх цілісність і здоров'я. Ратаковскі показує вдома, як веселиться на пляжі або ж на прогулянці. Причому для виходу в світ Емілі завжди надягає бікіні різних кольорів і дизайнів. Цього разу вона підкорила видом в яскраво-помаранчевому монокіні на сонячному фото з відпочинку:

"вау, це пишно», «Ти виглядаєш круто», « 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 на цій картинці ваша 🍑 🍑 🍑 🍑 виглядає приголомшливо красивою гермосою😘", " приємно ззаду дивитися«,» класна по*ка!Ось це стегна! Молодець...""приголомшливий вигляд!", "Хороший образ".

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