Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала фигуру в черном боди

Известная модель появлялась на самых крутых показах и стала одной из главных конкуренток Кендалл Дженнер. Девушка не только обладает стройной фигурой с упругими формами, но еще и знает, как правильно их показать.

Желая привлечь как множно больше поклонников, модель всегда хвастается образами в одном белье или купальниках на пляже. Причем делает это Эмили без укладок своих каштановых локонов и макияжа. В этот раз на фан-аккаунте появился довольно пикантный снимок, на котором модель позировала в черном полупрозрачном боди и удивила сеть ровным тоном чуть загорелой кожи.

«Боже, с каждым днем становится все более горячей», «шикарная женщина», «продолжайте, вы очень красивая», «черно-белая эстетика», «Потрясающая идеальная подмышка», «Так правда удобно, покажите продолжение», «Я ничего не могу выразить тысячей слов, как ты прекрасна, от тебя захватывает дух», «Ты классна», «какое прозрачное белье», «Вау, приятно 👍😉», «Продолжайте, это будоражит», - пишут пользователи.

Мы также писали, что девушка каждый день устраивает фотосессии для глянца. В ее профиле много кадров в самых разных образах и нарядах, поэтому поклонники привыкли видеть Эмили в самых невероятных позах, с блестящим макияжем и с разным цветом волос.

Примечательно, что в остальное время, свободное от работы, Эмили не наносит макияж, старается не укладывать волосы, так как переживает за их целостность и здоровье. Ратаковски показывает дома, как веселится на пляже или же на прогулке. Причем для выхода в свет Эмили всегда надевает бикини разных цветов и дизайнов. В этот раз она покорила видом в ярко-оранжевом монокини на солнечном фото из отдыха:

«вау, это пышно», «Ты выглядишь круто», «🔥🔥🔥🔥🔥На этой картинке ваша 🍑🍑🍑🍑 выглядит потрясающе красивой гермосой 😘», «Приятно сзади смотреть», «Классная по*ка!Вот это бедра! Молодец ..." «оглушающий вид!», «Хороший образ».

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