Відома модель і колишній ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросіо попрощалася з літом яскравими знімками

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 39-річна супермодель поділилася пляжними знімками, передає Politeka.net.

На фото красуня позує в білому бікіні з ледь помітним рожевим малюнком, білій легкій накидці і такого ж кольору панамі. Модель сидить на дерев'яному причалі, а за нею – приголомшливої краси блакитна вода.

Судячи з геомітки, Алессандра відпочиває на Мальдівах. Мабуть, проведення часу в такому райському куточку пішло на їй на користь: вона виглядає розслабленою, спокійною і цілком задоволеною життям.

Відзначимо, що фігура в Амбросіо – на заздрість багатьом модницям. На її стегнах немає ні грама целюліту, живіт плаский, а шкіра пружна.

Пляж і океан – це місце, де Амбросіо відчуває себе найкраще. Вона не раз зізнавалася, що саме такий вид відпочинку їй найбільше до душі.

Відзначимо, що свого часу ця красуня була подругою футболіста Кріштіану Роналду, а також співака Рікі Мартіна. Причому для артиста вона стала останньою дівчиною. Після розставання він оголосив про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

З 2007 року особисте життя Алессандри Амбросіо пов'язане виключно з бізнесменом Джеймі Мазуром. Через рік після початку стосунків у них народилася дочка Ані Луїза, а ще через чотири роки – син Ноа Фенікс. Обидві дитини носять подвійне прізвище Амбросіо-Мазур. Батьки дітей багато років офіційно заручені, але ось реєструвати відносини не поспішають, продовжуючи жити у фактичному шлюбі.

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