Известная модель Алессандра Амбросио, бывший ангел Victoria’s Secret, показала себя на отдыхе

На фото красотка позировала в красном бикини и цветной накидке. Волосы Алессандра оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. Обуви на Амбросио не было, модель без стыда демонстрировала фигуру и загар на фоне моря и пальм. Фото вышло очень солнечным и летним, даже немного соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии к публикации:

"Делюкс", "Богиня", "Ангел", "Прекрасно", "Beautiful", "Безумно красивая", "По-прежнему самая красивая женщина, которую я когда-либо видел !!", "Gorgeous lady", "Женщины в красном, моя единственная слабость, и если она так выглядит", "Я так сильно тебя люблю @alessandraambrosio !!! Ты мой кумир навсегда", "Чудесно", "Расширяющийся вид русалки голубой лагуны".

Сообщалось, что известная модель Алессандра Амбросио похвасталась отдыхом.

На фото Алессандра позирует в белом купальнике. Красотка стояла на берегу моря, развернувшись спиной к камере. Волосы звезда решила оставить распущенными, а сама соблазнительно выгнулась, демонстрируя самые аппетитные части фигуры.

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