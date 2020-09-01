Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, заворожила идеальными формами в купальнике
Никто не смеет поспорить, что у красотки просто шикарная фигура, которой обязательно нужно похвастаться, особенно на отдыхе, пишет Politeka.net. Сейчас модель проводит время, нежась под лучами солнца с семьей.
Звезда опубликовала жаркие фото в мини-бикини, которое выделило ее шикарные формы. Лифчик обтянул сочную грудь знаменитости и натянулся на тончайших бретельках.
Крохотные плавки держались по бокам на завязочках, придающих пикантности образу.
Алессандра устроила фотоссесию в бассейне ее шикарное тело было мокрое и красиво поблескивало на свету.
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Модель растянулась в воде на одном из фото. Она легла на спину и закрыла глаза.
Снимки просто будоражили сознания фантов и за несколько часов они собрали более 100 тысяч лайков и много приятных комментариев.
Пользователи сети восхищались достоинствами модели, отмечая ее шикарные формы.
"Красотка неимоверная", - написал один из подписчиков.
Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио показалась в синем купальнике. Красотка находилась в воде и плыла, демонстрируя на камеру спину и пятую точку. Звезда не стеснялась демонстрировать свое аппетитное тело, восхищая видом сверху.
"Погрузитесь в блюз понедельника", - написала модель.
Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио предстала в белом топике на тонких лямках. Небольшая грудь смотрелась в нем просто прекрасно. А тонкая талия и упругий пресс - тоже стоят того, что ими любоваться.
Звезда забрала волосы в пучок и встала в пикантную позу. Модель опустилась на четвереньки и оперлась о локти.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру
Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно
Также Politeka информировала, что самый горячий ангел Victoria’s Secret показала упругий «орешек» в невидимом наряде: «о таком мечтают все»