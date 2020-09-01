Супермодель и экс-ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио похвасталась роскошной фигурой во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Блаженство заката», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Амбросио позирует вместе с подругами на фоне заката. Модель эффектно демонстрирует фигуру в платье с разрезом до пупка. Благодаря этому в кадр попали роскошные изгибы знаменитости, что вызвало фурор среди ее поклонников.

«Красивые воспоминания», «ты выглядишь на миллион просто», «вот так выглядит настоящая красота», «ох, до чего же у тебя идеальное тело! Не могу ни налюбоваться», «тебе говорили, что у тебя идеальная генетика?», - пишут они.

До этого сообщалось, что модель Алессандра Амбросио, которая была ангелом бренда Victoria’s Secret, порадовала знойным образом в бикини.

Алессандра Амбросио позирует в бассейне, стоя по пояс в воде. Вся влажная после купания, она подставила лицо ярким лицом солнца и зажмурила глаза от удовольствие. Девушка решила придать кадру еще большей пикантности, а для этого приспустила бретельку зеленого купальника, прикрыв грудь той же рукой.

Напомним, что Алессандра Амбросио в мини-бикини устроила жаркие развлечения на пляже: «Любовь в воздухе».

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио изумила видом в мокром бикини: "Поцелованная солнцем".

Также Politeka информировала, что Алессандра Амбросио избавилась от белья, показав летний кайф: "Девушка в огне".