Известная модель и бывший ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио попрощалась с летом яркими снимками

На своей странице в социальной сети Инстаграм 39-летняя супермодель поделилась пляжными снимками, передает Politeka.net.

На фото красотка позирует в белом бикини с едва заметным розовым рисунком, белой легкой накидке и такого же цвета панаме. Модель сидит на деревянном причале, а за ней – потрясающей красоты голубая вода.

Судя по геометке, Алессандра отдыхает на Мальдивах. Видимо, времяпрепровождение в таком райском уголке пошло на ей на пользу: она выглядит расслабленной, спокойной и вполне довольной жизнью.

Отметим, что фигура у Амбросио – на зависть многим модницам. На ее бедрах нет ни грамма целлюлита, живот плоский, а кожа упругая.

Пляж и океан – это место, где Амбросио чувствует себя лучше всего. Она не раз признавалась, что именно такой вид отдыха ей больше всего по душе.

Отметим, что в свое время эта красотка была подругой футболиста Криштиану Роналду, а также певца Рики Мартина. Причем для артиста она стала последней девушкой. После расставания он объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

С 2007 года личная жизнь Алессандры Амбросио связана исключительно с бизнесменом Джейми Мазуром. Через год после начала отношений у них родилась дочь Ани Луиза, а спустя еще четыре года – сын Ноа Феникс. Оба ребенка носят двойную фамилию Амбросио-Мазур. Родители детей много лет официально помолвлены, но вот регистрировать отношения не спешат, продолжая жить в фактическом браке.

Напомним, звезда Victoria’s Secret в наряде с разрезом до пупка подразнила изгибами.

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