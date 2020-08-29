Бывший ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио похвасталась роскошной фигурой во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Субботние вибрации», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Амбросио предстает перед камерой в одном купальнике и со шляпой на голове. При этом в руках красотка держит бокал с коктейлем, демонстрируя изысканность даже в таком простом деле.

«Вот это ты красивая! Будто из моих снов», «ты просто идеал. Видно, что не один месяц потратила в спортзале», «сладка», «ты чего пьешь?», «Алессандра, ты божественная», «магический вид», «ты выглядишь просто на миллион», «бомбезная красотка! Хорошо отдохнуть!», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что супермодель и бывший ангел Victoria’s Secret Аллесандра Амбросио поразила идеальной фигурой в одном бикини

«Мечтательное утро», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Амбросио позирует, приспустив рубашку и посветив упругими прелестями. На другой фотографии модель решила прижаться к стеклу, из-за чего кадр получился чрезвычайно горячим.

Напомним, звездный ангел Victoria’s Secret в мини-бикини устроила жаркие развлечения на пляже.

А еще Politeka писала, что раздетый ангел Victoria’s Secret сверкнула своими персиками на отдыхе.

Также Politeka сообщала, что раздетая звезда Victoria’s Secret поиграла со своими «мячиками» у всех на виду.