На фото помітна не тільки схожість

15-річна дочка актриси Моніки Белуччі Дева Кассель наступає на п'яти своєї зоряній матері

Дівчина виглядає дещо старшою за свій вік, але так само приголомшливо красива, як її мати, передає Politeka.net.

Дева веде свою сторінку в соціальній мережі Instagram, періодично публікуючи і фотографії, на яких позує разом з Монікою.

Так, нещодавно вона поділилася знімком, на якому зображена сама Діва в бандані, а також її мати в юності, на голові якої – аналогічний убір.

"Бандана дівчинки Моніка і Дева", – підписала знімок дочка актриси.

Як видно в публікації, дівчина дуже схожа на свою матір, хоча розріз очей, брови і лоб їй дісталися від батька, актора Венсана Касселя, в шлюбі з яким Моніка прожила 14 років.

Краса актриси м'якша, в той час як її дочка виглядає дещо зухвалою.

У коментарях одні користувачі написали, що Дева – точна копія своєї матері, а були і ті, хто зазначив, що Моніка таки буде красивіша.

Малий хто знає, що Венсан Кассель три рази кликав Моніку заміж, три рази фатальна красуня відмовляла. А одного разу чоловік потрапив у невелику аварію. Тоді актриса перелякалася не на жарт і погодилася стати дружиною актора. Незабаром у них відбулося весілля.

Через кілька років життя в шлюбі у подружжя з'явилася дочка Дева Кассель. На момент народження первістка Моніці Беллуччі було 40 років. Другу дочку актриса народила через 6 років, дівчинку назвали Леоні.

Нагадаємо, що дочка Моніки Беллуччі вразила красою і пишними формами, вся в матір: "Виросла дівчинка".

Як повідомляла Politeka, Дева Кассель викликала фурор видом в бікіні, кадри: "Успадкувала всю красу матері".

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